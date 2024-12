Esplosione in Garfagnana: ritrovato il corpo della donna dispersa

E' stato ritrovato il corpo senza vita della donna di 52 anni che risultava dispersa nell'esplosione della villetta avvenuta nella notte fra sabato e domenica a Eglio Sassi, nel comune di Molazzana, in Garfagnana, in provincia di Luzza. A ritrovarla dopo più di tre giorni di ricerche sono stati i cani molecolari dei carabinieri, in particolare il cane Bayla, dell’unità cinofila del nucleo di Bologna, appositamente addestrato nella ricerca di tracce ematiche e cadaveri.