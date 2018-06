Migranti, ministro Germania: intesa Ue o respingimenti da luglio

Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, della Csu, è pronto ad avviare la preparazione della misura dei respingimenti dei migranti alle frontiere (LO SPECIALE). Senza un accordo Ue sul tema entro la fine di giugno, ha annunciato che la Germania renderà operativi i respingimenti. "Nel caso in cui l'accordo in Europa e con i partner non si possa trovare" entro il Consiglio europeo di fine mese, "non voglio iniziare il lavoro sui respingimenti a quel punto: voglio che la misura si debba solo applicare", ha spiegato. Secondo quanto annunciato, la polizia bavarese potrà fare i suoi controlli ai confini della Baviera, nell'ambito delle sue mansioni. Angela Merkel ha accettato la scadenza posta da Seehofer, di risolvere la questione entro le prossime due settimane con i partner europei. "La Cdu sostiene l'iniziativa di un masterplan sulla immigrazione”, ha detto la Cancelliera. "Vogliamo rappresentare interessi tedeschi ed europei insieme. Non vogliamo agire in modo unilaterale e senza accordo. Ci vuole un'intesa con gli altri partner europei”. Poi ha però escluso che vi sia un "avvio automatico" dei respingimenti alle frontiere tedesche a luglio. Dopo i colloqui a Bruxelles, il primo luglio la Cdu vuole consultarsi nel presidio "alla luce di quello che sarà stato raggiunto relativamente alle decisioni su come andare avanti", ha affermato.

Trump: non vogliamo che da noi accada come in Ue

Sulla questione immigrazione e sullo scontro politico in Germania sul tema è intervenuto a distanza anche Donald Trump. Il presidente Usa su Twitter ha scritto: "Un grande errore aver permesso in tutta Europa a milioni di persone entrare e di cambiare così fortemente e violentemente la loro cultura. Il popolo della Germania si sta rivoltando contro la sua leadership proprio a causa dell'immigrazione che sta scuotendo la già debole coalizione di Berlino. Il crimine in Germania è molto forte". In un secondo tweet il tycoon ha aggiunto: "Non vogliamo che quello che sta accadendo in Europa con l'immigrazione accada con noi".

Incontro Merkel-Conte, anche su migranti

Oggi in Germania è anche il giorno dell'incontro bilaterale Merkel-Conte. Dopo aver incontrato Macron a Parigi, il presidente del Consiglio italiano è volato a Berlino dove è in programma il faccia a faccia con la leader tedesca. Dopo il caso Aquarius e la possibilità paventata di un asse Roma-Berlino-Vienna, il premier e Angela Merkel discuteranno della vicenda migranti ma non solo (LO SPECIALE). "La questione migranti costituirà una parte della bilaterale ma certamente non l'unico tema", ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. Intanto da fonti di governo emerge che sul tavolo della cancelliera Conte dovrebbe anche portare una proposta: lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà in Ue. La cancelliera si è detta "lieta" di incontrarlo, dopo il primo colloquio al G7 in Canada. E ha poi precisato che con il premier italiano affronterà "una serie di temi", fra cui "le questioni economiche dell'eurozona e disoccupazione". Certamente i migranti saranno parte importante del colloquio, ha aggiunto.

Salvini: finalmente ci ascoltano. Andrò in Libia

Intanto, in attesa dell’incontro tra Merkel e Conte, Matteo Salvini è tornato sulla questione del controllo delle frontiere, facendo riferimento ai recenti fatti della nave Aquarius: "Finalmente l'Italia è ascoltata in Europa e finalmente tutti dicono che l'Italia non può rimanere sola e bisogna controllare le frontiere. Bene". In precedenza, durante un colloquio con il Messaggero, il Mattino e il Giornale, lo stesso ministro dell’Interno aveva detto: "Serraj ha chiesto all'Italia un intervento: io e il governo ci saremo. Andrò presto in Libia per parlare con lui. Un nostro intervento, con la Nato, è utile: per la lotta al terrorismo, ma anche per non parlare solo di migranti e barconi. Ma di economia e business, di cultura e politica". Salvini ha anche annunciato una "collaborazione economica per investire in strade, infrastrutture, ospedali" ed è tornato ad attaccare le Ong: "Mi pare che questi abbiano gettato la maschera. Non sono generosi, cristiani, che salvano il prossimo, ma nascondono precisi interessi economici. Sono finanziati direttamente da persone come Soros che non vuole aiutare i bambini che scappano, ma creare nuovi schiavi. Ecco perché continueremo a non far entrare le navi Ong e a dirottarle in altri Paesi".

Data ultima modifica 18 giugno 2018 ore 15:33