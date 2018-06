Salvini: "Faremo censimento rom, quelli italiani li dobbiamo tenere"

Un dossier "sulla questione rom in Italia". Lo sta prepaprando il Viminale secondo quanto annunciato da Matteo Salvini nel corso di un'intervista a un'emittente locale lombarda. Il ministro del'Interno ha parlato di "una ricognizione" e ha aggiunto che gli stranieri irregolari andranno "espulsi" con accordi fra Stati, mentre "i rom italiani - ha detto - purtroppo te li devi tenere a casa". Immediata è arrivata la replica dell'Associazione 21 luglio che si occupa dei diritti di rom e sinti: "In Italia un censimento su base etnica non è consentito dalla legge", dice il presidente, Carlo Stasolla. L'ex presidente del Consiglio Gentiloni su Twitter: "Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo". Salvini ha fatto anche sapere che probabilmente in settimana incontrerà il Papa: "Lui giustamente parla alle anime, noi accogliamo chi ha diritto", ha detto riferendosi ai migranti.

Il dossier sui rom in Italia

Salvini ha detto che al Ministero si sta "facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos". Il titolare del Viminale ha parlato di "una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti" sono presenti nel nostro Paese. L’obiettivo di Salvini è rifare un censimento, "un'anagrafe" dei rom. Per il leader del Carroccio, gli stranieri irregolari andranno "espulsi" con accordi fra Stati, ma "i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa". Poi su Twitter risponde a chi parla di "shock": "Perchè? - twitta il vicepremier - Io penso anche a quei poveri bambini educati al furto e all'illegalità".

La replica a Salvini

A Salvini ha subito replicato Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio che si occupa della tutela dei diritti di comunità come rom e sinti: "Il ministro dell'Interno sembra non sapere che in Italia un censimento su base etnica non è consentito dalla legge", dice. "Inoltre esistono già dati e numeri su chi vive negli insediamenti formali e informali e i pochi rom irregolari sono apolidi di fatto, quindi inespellibili. Ricordiamo anche che i rom italiani sono presenti nel nostro Paese da almeno mezzo secolo e a volte sono 'più italiani' di tanti nostri concittadini", afferma Stasolla. "Salvini menziona il suo collega di partito Maroni dimenticando che fu proprio lui a inaugurare nel 2008 la costosissima e fallimentare 'Emergenza Nomadi' che, oltre ad essere dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato, creò l'humus sul quale nacque Mafia Capitale. Invitiamo il ministro Salvini a perdere un po' di tempo dietro lo studio e l'analisi delle questioni", conclude. Anche l'ex premier Paolo Gentiloni ha commentato le iniziative di Salvini: "Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo", ha scritto su Twitter.

Incontro con il Papa: "Motivo di gioia"

Salvini ha anche annunciato un prossimo incontro con il pontefice. "Il Papa? Probabilmente avrò l'onore di incontrarlo questa settimana, è motivo di gioia". Quanto alle parole di Francesco sulla necessità di accogliere gli immigrati, ha aggiunto: "Giustamente lui parla alle anime, parla del bene supremo di tutti. Noi che siamo più piccoli ai rifugiati garantiamo i diritti, ma a coloro che non scappano dalla guerra diciamo che non c'è posto". Il vicepremier, intervistato dal Messaggero, ha fatto anche sapere che si recherà presto in Libia per parlare con il premier libico Sarraj e ha annunciato più investimenti nel Paese nordafricano.

Data ultima modifica 18 giugno 2018 ore 17:00