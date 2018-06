Migranti, Salvini dice no a navi Ong in Italia. La replica: "Fascista"

È scontro aperto (via social) tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e una ong che si occupa di soccorrere i migranti nel mar Mediterraneo. Mentre sembra chiudersi il caso della nave Aquarius, ormai vicina alle coste della Spagna, dove arriverà nella mattinata di domenica 17 giugno, si apre un nuovo fronte di polemiche. Altre due navi di ong straniere, entrambe battenti bandiera olandese, Mission Lifeline e Seefuchs (dell’organizzazione Sea-Eye) sono arrivate al largo delle coste della Libia per soccorrere esseri umani abbandonati dagli scafisti. “Sappiano che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi”, ha dichiarato su Facebook il ministro Salvini. La ong tedesca Lifeline ha quindi commentato su Twitter: “I fascisti ci fanno propaganda” e il vicepremier ha ribattuto: “Roba da matti. La pacchia è strafinita”. Intanto parole dure contro le ong sono arrivate anche da Vito Crimi (M5s), sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, e dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro.

Il botta e risposta via social

Salvini nel suo primo post ha spiegato la sua decisione di dire no all'attracco nei porti italiani: “Da ministro e da papà, lo faccio per il bene di tutti” . La nave della ong tedesca Lifeline, intervenuta nella notte in soccorso di 118 persone a bordo di un gommone in difficoltà, ha twittato un messaggio (poi rimosso) in cui diceva: “Quando i fascisti ci fanno promozione…”. A quel punto Salvini ha di nuovo replicato: “A casa nostra comandiamo noi. Insulti e minacce non ci fermano #chiudiamoiporti”. La Ong allora, dopo aver cancellato il tweet controverso, ha scritto: "Matteo Salvini non è fascista, ci è scivolato il mouse. Nuova replica di Salvini che ha aggiunto un altro post: "Dopo avermi dato del 'fascista' (cancellando subito dopo dopo il tweet), ora la pseudo associazione di volontariato tedesca, con nave battente bandiera olandese, batte cassa con un appello in italiano. Ci prendono per scemi, ma in Italia la musica è cambiata” e allegando un tweet con cui la ong Lifeline si rivolge ai "cari italiani" indicando un Iban cui inviare offerte ricordando che "dipendiamo dalle donazioni".

Zuccaro attacca Malta e Ong

Parole pesanti contro le ong sono arrivate anche dal pm di Catania Zuccaro: "Fanno parte di un sistema profondamente sbagliato, che affida la porta d'accesso all'Europa a trafficanti che sono criminali senza scrupolo. Questo è l'aspetto sbagliato delle cose che non risponde né a senso di umanità né di solidarietà”. Poi un attacco anche contro Malta: “Rifiuta sistematicamente l'utilizzo dei suoi porti per l'approdo e rifiuta di intervenire alle richieste di soccorso".

Crimi: stretta su Ong, alimentano traffico

Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Crimi (M5s): “Il governo italiano sta facendo una stretta sull'utilizzo delle Ong, sul modo in cui stanno intervenendo, incrementando le aspettative ed alimentando il traffico di esseri umani. Questo é un meccanismo che ha fatto cambiare completamente la strategia ed è su quello che stiamo intervenendo". Crimi ha poi aggiunto: "La pacchia è finita per chi specula sui migranti”.