Nave Aquarius arriva a Valencia: dopo 9 giorni migranti toccano terra

Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a bordo di nave Dattilo della Guardia Costiera italiana. Applausi sono scattati a bordo da parte dei migranti appena hanno capito che la nave stava finalmente per attraccare. Una volta sbarcati, entrerà nel porto la nave Aquarius che ha a bordo 106 persone, mentre per ultima entrerà Nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti.

Lo sbarco e l'assistenza

Al molo 1 del porto di Valencia sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa dove verrà effettuato il primo screening sanitario per i migranti: chi è in condizioni precarie di salute, le donne incinte e i bambini, verranno portati in ospedale mentre tutti gli altri saranno indirizzati nei diversi centri di accoglienza disposti dalla Generalitat valenciana in tutta la regione. Ci vorranno almeno un paio di ore per completare le operazioni di prima assistenza, poi sarà la volta di nave Aquarius, con 106 migranti e che è già in prossimità di Valencia, e a seguire - si presume intorno a mezzogiorno - la nave Orione, della Marina militare italiana con altri 250 migranti a bordo.

Fine dell'odissea

Alle 6.45 di oggi è finita dunque l'odissea in mare per i primi migranti della nave, al centro nei giorni scorsi di un braccio di ferro tra Italia e Malta e poi accolta dal premier spagnolo Pedro Sanchez. L'ingresso delle navi è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i migranti dopo giorni in mare. Sulla banchina del molo sono presenti circa 700 giornalisti da ogni parte d'Europa e sono tenuti ad una distanza di circa 200 metri dal punto in cui attraccheranno le navi. Una volta sbarcati, per i profughi scattano le operazioni di identificazione e registrazione e la prima assistenza anche medica. Sul posto anche operatori di Medici Senza Frontiere e personale del Corpo sanitario dell'Ordine di Malta, che a bordo della Dattilo aveva un medico e un'infermiera.

La Francia accoglierà una parte dei migranti.