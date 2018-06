Aquarius resta ferma. Salvini: altra nave di ong in mare, basta

La situazione a bordo dell'Aquarius stamattina è "calma". I migranti a bordo stanno aspettando di fare la prima colazione e "cominciano a chiedere perché non ci muoviamo. Ma dalle autorità italiane ancora nessuna notizia". Questo l'aggiornamento a bordo dell'Aquarius, la nave soccorso della ong "SOS Mediterranee", che da domenica 10 giugno continua a vagare per il Mediterraneo in attesa di un porto, tra l'Italia e Malta, in cui attraccare. La testimonianza arriva da Anelise Borges, giornalista di Euronews, presente a bordo dell'imbarcazione (LO SPECIALE MIGRANTI). Intanto altri migranti sono stati salvati a largo della Libia. Si tratta di circa 800 persone che, secondo quanto si apprende, sono state recuperate da imbarcazioni italiane e internazionali. Le operazioni di soccorso si sono concluse in piena notte.

Salvini: altra nave ong in mare, diciamo no

Intanto, attraverso i suoi profili social, Matteo Salvini afferma che "oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no".

Toninelli: Malta spia di un'Europa che deve cambiare

Sulla questione migranti e sulla polemica con Malta per la vicenda Aquarius è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Attraverso il suo profilo Twitter, l'esponente del M5s ha detto che "è necessario, stavolta, che tutti comprendano che il diritto internazionale non può prevedere un'Italia abbandonata a se stessa. Noi salveremo sempre le vite umane, ma Malta è la spia di un'Europa che deve cambiare".

La polemica con Malta per Aquarius

Ieri, domenica 10 giugno, la nave Aquarius della ong Sos Mediterranee non è stata autorizzata ad approdare in Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva scritto al governo maltese per far sì che l’imbarcazione potesse approdare a La Valletta, quale "porto più sicuro" (LE REAZIONI). Malta si è però defilata e su Twitter il premier maltese Joseph Muscat ha affermato che l'isola è preoccupata per "la direzione presa dalle autorità italiane. Vanno manifestamente contro le leggi internazionali e rischiano di creare una situazione pericolosa per tutti coloro che sono coinvolti". Anche il premier Giuseppe Conte è intervenuto, annunciando di aver disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo sulla Aquarius, ma ha sottolieanto "l'ennesima indisponibilità di Malta" a garantire un primo soccorso umanitario. (COSA DICE LA LEGGE)

