Nave Aquarius, Spagna pronta ad accoglierla. LIVE

La nave Aquarius potrebbe attraccare a Valencia. Mentre continua il braccio di ferro tra Italia e Malta sul caso dei 629 profughi da giorni nel Mediterraneo in attesa di un porto disposto ad accoglierli, il governo di Petro Sanchez ha dato la disponibilità della Spagna. “È nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria” ha dichiarato il premier.

Vertice a Palazzo Chigi





Toninelli: da Malta serve assunzione responsabilità La pressione diplomatica e internazionale sul caso si fa sempre più forte e lo scontro tra Italia e Malta sul tema migranti arriva a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha convocato un vertice in serata con i ministri competenti sul caso Aquarius. Il titolare dell'Interno Matteo Salvini su Facebook ha ribadito la volontà di chiudere i porti: "Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiporti" ha scritto. La nave Aquarius resta a 27 miglia da Malta e dalla Sicilia con 629 persone a bordo e le scorte di cibo stano per terminare.

"È una questione di buon senso: i richiedenti asilo vanno salvati all'interno del porto più sicuro e vicino, serve un'assunzione di responsabilità da parte di Malta" una questione di buon senso: i richiedenti asilo vanno salvati all'interno del porto più sicuro e vicino, serve un'assunzione di responsabilità da parte di Malta" ha dichiarato a Sky TG24 il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che ha aggiunto "Aspettiamo una risposta" affinché La Valletta apra i suoi porti. A Toninelli ha replicato il capogruppo del Pd alla Camera ed ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio secondo cui l'Italia non si trova in una situazione di emergenza: "Se si vuole evitare che sbarchino i migranti in Italia, non bisogna lasciare in mare 700 persone, questo è contrario a tutti i codici umanitari e di diritto internazionale. Spero che Toninelli non si faccia condizionare da questa confusione che sta cercando di creare Salvini per un pò di sua visibilità". Il Pd ha chiesto al governo di riferire in Aula su Aquarius.

L'appello dell'Unhcr

Sulla nave, che da domenica 10 giugno continua a vagare per il Mediterraneo in attesa di un porto dove attraccare, "la situazione è stabile", ma gli "inutili ritardi" allo sbarco dei migranti "stanno mettendo a rischio le persone vulnerabili". Lo scrive in un tweet Medici senza frontiere, sottolineando che si tratta in particolare di sette donne incinte e 15 persone ustionate, oltre a parecchi migranti con sintomi di ipotermia. L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, lancia un appello: "Fateli sbarcare ora, è un imperativo umanitario".

Polemica sul post di Nogarin

Intanto è polemica sul post pubblicato su Facebook, e poi rimosso, dal sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5S) in cui annunciava l'apertura del porto di Livorno alla nave Acquarius. "Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente questo poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuoverlo” ha dichiarato. La replica di Saviano: "Disobbedisca ai diktat".

Le reazioni internazionali

L’Onu chiede a Italia e Malta di consentire subito lo sbarco. Per la Commissione europea "c'è prima di tutto un imperativo umanitario". Quanto all'aspetto legale, "si tratta di una questione di diritto internazionale su cui la Commissione non ha alcuna competenza", ha aggiunto Natasha Bernaud, la portavoce della Commissione. Il cardinal Ravasi su Twitter cita il Vangelo: "Ero straniero e non mi avete accolto".