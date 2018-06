Nave Aquarius a Maiorca. Salvini: 2 Ong in mare? Cerchino altri porti

Al settimo giorno di navigazione, Aquarius ha raggiunto, almeno simbolicamente, la Spagna: la nave con a bordo parte dei 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia, si trova infatti in acque internazionali tra l'isola di Minorca e quella di Maiorca. "Il mare è finalmente calmo - racconta da bordo Alessandro Porro, operatore Sar (search and rescue) - e le persone a bordo si stanno risvegliando. Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna".

Aquarius a Valencia domenica

Il convoglio composto dall'Aquarius e dalle due navi militari italiane - la Dattilo della Guardia Costiera e la Orione della Marina Militare - arriverà a Valencia nelle prime ore di domenica, ma l'ingresso nel porto sarà scaglionato. "In questi giorni - aggiunge Porro - abbiamo navigato accanto a Sicilia, Sardegna, Corsica e ora le Isole Baleari. E ogni volta le persone a bordo ci hanno chiesto sempre la stessa cosa: è questa la nostra terra?".

Migranti al largo della Libia

Nelle stesse ore, al largo delle coste della Libia due navi battenti bandiera olandese - la Lifeline e la Seefuch - sono in attesa di capire dove dirigersi per portare in salvo altri migranti salvati dal mare. "Sappiano questi signori che l'Italia non vuole più essere complice del business dell'immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi. Da ministro e da papà, lo faccio per il bene di tutti? . Così su Facebook il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, rilanciando l'hashtag #chiudiamoiporti.