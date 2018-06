Migranti, Conte da Macron propone hotspot nei Paesi d'origine

Prove di tregua tra Italia e Francia dopo lo scontro sul caso della nave Aquarius. Il premier italiano Giuseppe Conte è arrivato all’Eliseo per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Con una proposta di collaborazione sul fronte immigrazione: Conte propone l'istituzione di hotspot nei Paesi africani d'origine - non solo la Libia ma anche quelli sahariani, come il Niger - per chiudere la rotta verso il Mediterraneo tutelando, al tempo stesso, le vite dei migranti. La proposta, spiegano fonti del governo, è per un'attuazione nel breve periodo in vista di una riforma del regolamento di Dublino, che l'Italia vuole radicale.

Salvini: "A Ventimiglia cinici e gli irresponsabili sono oltre il confine"

Dal ministro dell’Interno Matteo Salvini sono arrivate però parole fortemente critiche nei confronti della Francia: “Dal vertice del presidente del Consiglio con Macron mi aspetto rispetto e aiuti concreti. A Ventimiglia i cinici e gli irresponsabili sono oltre confine”, ha detto il vicepremier facendo riferimento agli aggettivi utilizzati dalla Francia verso l'Italia che avevano acceso lo scontro con l'Eliseo.