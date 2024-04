Esselunga, riapre lo storico supermercato di via Monte Rosa a Milano

Rinnovato in ogni aspetto - dopo una lunga ristrutturazione - lo storico supermercato Esselunga di Milano in via Monte Rosa. Si tratta del secondo negozio che l’azienda ha aperto nel capoluogo lombardo e in Italia. Inaugurato il 23 gennaio del 1958, con una superficie di 679 metri quadrati, è stato chiuso negli ultimi 10 mesi per essere ampliato. Oggi offre alla clientela nuovi reparti e moltissime novità. "L’area casse è stata potenziata con nuove postazioni self checkout per una spesa rapida”, si legge nel comunicato dell’azienda.