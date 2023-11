BookCity Milano 2023, gli eventi in programma da non perdere

L'evento è giunto alla sua dodicesima edizione e quest'anno ha per tema il tempo del sogno, quel momento imprendibile che vive nel profondo del sonno, ma trasforma la veglia. Tanti gli appuntamenti in programma, ecco quali non perdere

A Milano, dal 13 al 19 novembre torna Bookcity, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura. Quest'anno l'evento, giunto alla sua dodicesima edizione, ha per tema il tempo del sogno, quel momento imprendibile che vive nel profondo del sonno, ma trasforma la veglia. Ecco alcuni degli eventi in programma da non perdere.

Passione. Readingspettacolo musicale di e con Maurizio de Giovanni

Passione è un viaggio. Un viaggio nella storia della canzone napoletana, un viaggio che racconta dei suoi autori, attraverso le loro storie, i loro sentimenti che sono la radice della loro poetica che, incontrando poi la musica, hanno creato dei veri e propri capolavori conosciuti in tutto il mondo, per condividerne la poesia e la magia. Magia che ritroviamo nei romanzi del commissario Ricciardi, dove Maurizio de Giovanni racconta quanto la canzone napoletana sia specchio dell’anima dei suoi protagonisti e possa a sua volta cambiare il loro destino. Appuntamento il 16 novembre alle 20.30 al Teatro Studio Melato.

Fruizione culturale: i giovani tra festival e social media

Un’ampia indagine promossa da Intesa Sanpaolo e articolata in due parti: una mirata a comprendere che cosa rappresenta la cultura per i giovani, come e dove fruiscono dei contenuti culturali e informativi e che rapporto hanno con i festival culturali, a cura di BVA DOXA. Una curata da Giulia Cogoli e Guido Guerzoni – che indaga i “nuovi festival”, quelli con meno di 10 edizioni alle spalle – per una mappatura della nuova generazione di festival di approfondimento culturale, e per capire i cambiamenti in atto. Evento il 17 novembre ore 10.30 al Triennale Lab.

Incontri possibili: dialogo per disegnare il domani con Federico Taddia

Un incontro dedicato ai giovani e all’orientamento, in cui si parlerà in modo aperto di futuro, aspettative, sogni. Un momento per confrontarsi e dialogare con chi può essere d’esempio e ispirazione. Sarà l’occasione per riflettere su di sé, sulle proprie capacità e sulle opportunità che si hanno di fronte, accompagnati dallo scrittore Federico Taddia, con la partecipazione della giornalista Silvia Nucini host del podcast Voce ai Libri (Chora media). Appuntamento al 18 novembre ore 10.30 alla Società Umanitaria - Salone degli Affreschi.