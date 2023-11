“Paley, la scrittrice di voce che ascoltava il rumore della vita”

Una scrittrice di voce, una grande scrittrice di voce. Così Georges Saunders definiva Grace Paley, di cui la casa editrice Sur ha da poco portato in libreria "Una donna ha inventato il fuoco e l’ha chiamato ruota", la raccolta di poesie tradotte da Paolo Cognetti e da Isabella Zani e accompagnata dalla prefazione di Annalena Benini (pp. 135, 15 euro).

"Prima di diventare una scrittrice, Paley per tutta la vita è stata una grande ascoltatrice del rumore che fa la vita quando scorre", dice Benini nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. "La vita è imperfetta, Paley lo sapeva benissimo - spiega la direttrice del Salone del libro di Torino in questa intervista - E questa imperfezione, nei suoi racconti e nelle poesie, viene celebrata".

Per Benini, nelle pagine di Paley "c'è una cosa molto bella che assomiglia alla saggezza ed è la pietà per tutta questa imperfezione. E la pietà, naturalmente, contiene sempre anche qualcosa che ha a che fare con il perdono. Le cose non sono perfette, ma sono calde. Ecco, i versi e le prose di Grace Paley sono caldi: è come sedersi accanto a un caminetto scoppiettante".

