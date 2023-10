Milano, il 6 e 7 novembre torna PizzaUp: ospiti ed eventi

Il simposio tecnico sulla pizza italiana contemporanea, organizzato da Petra Molino Quaglia e dedicato agli specialisti, si terrà agli East End Studio di Milano, in via Mecenate, con un programma ricco di attività da non perdere: quattro chef’s table, due laboratori, e vari panel per professionisti del settore ascolta articolo

PizzaUp, l’unico simposio tecnico sulla pizza italiana contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia e dedicato agli specialisti della pizzeria italiana ed estera, che si tiene dal 2007, prenderà il via con la diciottesima edizione lunedì 6 e martedì 7 novembre, per il secondo anno consecutivo presso gli East End Studio di Milano, in via Mecenate, 88/A. Sarà un palcoscenico all’avanguardia ricco di attività da non perdere: quattro chef’s table, due laboratori (marketing e tecnici), e vari panel per professionisti del settore, al fine di tracciare nuovi orizzonti intorno al piatto italiano per antonomasia.

PizzaUp 2023 Lunedì 6, a partire dalle ore 19, la due giorni aprirà anche al pubblico con PizzaUp & Friends, una grande festa con oltre 100 pizzaioli provenienti da tutta Italia e dall’estero; ad accompagnare la serata il djset di Fritz Kalkbrenner, produttore tedesco plasmatosi nella scena techno berlinese, e divenuto nel tempo un nome cardine della musica elettronica europea. Sarà possibile gustare a propria scelta, avvolti da un’atmosfera ad alto potenziale emotivo, i quattro stili di pizza contemporanea (degustazione, neoclassica, territoriale e collettiva), in pairing a cocktail d’Autore: saranno veri e propri percorsi di degustazione, che raccontano il meglio dei nostri territori. Gli ospiti potranno scegliere tra due formule: la prima, Crunch Around, prevede due porzioni di pizza con consumazione in sala e un drink a scelta. La seconda opzione, Chef’s Table, è invece un'esperienza gastronomica guidata di tre portate di pizza & due drink, accomodati intorno ai quattro chef’s table tematici, con servizio cocktail bar aggiuntivo (sono disponibili venti posti per chef’s table, disposti su tre turni). Dom Carella (Bartender e consulente F&B) gestirà l'area bar che servirà il beverage in sala: questa, vedrà l’alternarsi di bartender provenienti dai più famosi locali di Milano, che insieme daranno vita a qualcosa di unico, con signature cocktails studiati appositamente per la serata. Tra i bartender presenti, Giovanni Allario (Moebius), Giammarco Ferranti (Portico 84), Vito Laselva (Kanpai), Massimo Borroni (Rita & cocktails), Luca Marcellin (Drinc), Cristian Lodi (Milord) e Franco Tucci Ponti, (I mirador). La musica di Fritz Kalkbrenner che riscalderà la serata, porterà infine un contributo fondamentale, divenendo a tutti gli effetti un ingrediente irrinunciabile di PizzaUp® & Friends. È possibile acquistare i biglietti per la serata di PizzaUp® & Friends QUI. approfondimento Incidente Mestre, la famiglia di Ferhat salva grazie a una pizza

PizzaUp

I dibattiti I pizzaioli che parteciperanno a quest’edizione di PizzaUp saranno riuniti in squadre tematiche, in team con esponenti dell’alta cucina italiana e sommelier innovativi. Al centro del loro lavoro e degli approfondimenti a cui prenderanno parte ci sono le “emozioni”, affrontando i cambiamenti nelle scelte dei consumatori, volte alla ricerca di esperienze gastronomiche gratificanti sul piano nutrizionale e coinvolgenti. PizzaUp 2023 approfondirà questo tema con attività pensate per i professionisti del settore: relazioni, dibattiti e laboratori tecnici su impasti, ricette di cucina, workshop video-fotografici e di comunicazione social, senza trascurare l'analisi dello scenario economico con il quale tutte queste attività devono necessariamente confrontarsi. approfondimento 'Na Pizza 2, le prime puntate con le ricette di Renato Bosco

Gli ospiti Al centro della venue sarà presente un grande palco circolare, sul quale saliranno i relatori per un'analisi a 360° della pizza contemporanea, letta come fenomeno ambientale, sociale ed economico, oltre che gastronomico, un anello di congiunzione tra cultura culinaria e valori dell’uomo e dell’ambiente. Sarà nell’insieme un grande spazio aperto e interattivo, sul quale si svolgeranno attività in modo fluido e parallelo, per stimolare il confronto tra le squadre dei pizzaioli e i relatori. Chiara Quaglia e Piero Gabrieli, gli ideatori di PizzaUp®, apriranno i lavori del simposio, che nei due giorni vedrà interventi di Sebastiano Barisoni (direttore esecutivo di Radio24 e conduttore di Focus Economia), Francesco Morace (sociologo e fondatore di Future Concept Lab), Anna Prandoni (giornalista, direttore Linkiesta Gastronomika), Piergiorgio Parini (cuoco e già chef della Locanda del Povero Diavolo a Torriana - RI, 1 stella Michelin), Simon Press (cuoco del Ristorante Contraste, Milano, 1 stella Michelin), Gianluca Gorini (chef e patron Da Gorini a Bagno di Romagna - FC, 1 stella Michelin), Wicky Pryan (chef e patron di Wicky's a Milano), Simone Padoan (patron I Tigli a San Bonifacio - VR), Corrado Assenza (pasticciere e patron Caffè Sicilia a Noto - SR), Tommaso Venturini (sommelier e patron di Stilla a Colognola ai Colli - VR), Paolo Vizzari (giornalista), Lorenzo Pillon (sommelier Venice Venice a Venezia), Alessandro Tartaglia (Co-Founder Al.ta Cucina). La docenza negli impasti delle pizze sarà affidata al gruppo di lavoro di Università della Pizza, composto da Luca Giannino, Giovanni Marchetto, Andrea Rundo, Nicola Borra e Fabrizio Mancinetti. Piero Gabrieli curerà invece le lezioni sui temi di marketing e gestione aziendale. approfondimento 'Na Pizza, Renato Bosco svela i segreti della pizza. L'intervista

PizzaUp

Il contest PizzaUp Award Infine, PizzaUp 2023 darà il via alla prima edizione di PizzaUp Award, contest dedicato al mondo della pizza che metterà in luce i professionisti più bravi a comunicare le proprie golosità sui social network, realizzato in collaborazione con Al.ta Cucina. PizzaUp Award ha lo scopo di stimolare i pizzaioli a cercare nuove forme di comunicazione digitale, in un mondo in cui saper scattare bene una foto o saper realizzare un video sono prerogative irrinunciabili per chi vuole avere successo nella propria attività. La giuria di Al.ta Cucina valuterà le foto dal punto di vista della comunicazione e sceglierà sei top pizzaioli che si sfideranno in una prova speciale durante PizzaUp. Il vincitore riceverà un riconoscimento speciale per diffondere le sue specialità e avrà l’opportunità di collaborare con Al.ta Cucina per ottenere visibilità per la propria pizzeria o personal brand. Il valore dell'incasso dei biglietti di ingresso al netto delle imposte, tasse, diritti e delle commissioni alla piattaforma Eventbrite sarà devoluto ad art4sport ONLUS, l'associazione fondata dalla famiglia Vio che crede nello sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. approfondimento Le 4 migliori pizzerie d'Italia 2023 secondo Gambero Rosso. Classifica