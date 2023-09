6/10 ©Getty

Invece, il premio Pizza Maker of the Year 2023-Ferrarelle Award va a Michele Pascarella con la sua Napoli on The Road, a Londra; la Pizza of the Year 2023-Latteria Sorrentina Award è la Culatello, Black Tasmanian Cherries marinated in Marsala, Gorgonzola cream, Mozzarella, Balsamic Vinegar, di Crosta Pizzeria, a Makati, nelle Filippine