10/10 ©IPA/Fotogramma

Il prezzo medio più alto per pizza e bibita più coperto in Italia però a sorpresa non si trova ad esempio a Firenze, quinta con 11,70 euro di media, nemmeno a Bolzano (12,32) o Milano, "solo" terza con 12,53 euro. A occupare la prima piazza è infatti Macerata, che con 13,43 euro di media stacca al secondo posto Venezia (12,76)





Inflazione, aumenta il prezzo della pizza: ecco gli ingredienti rincarati