Il granchio blu sulla pizza: l'ultima novità di Gino Sorbillo

La novità culinaria

Sorbillo non si limita a introdurre il nuovo ingrediente nelle sue pizze ma lancia un appello ai colleghi affinché utilizzino il 'granchio marziano'. "Ormai lo abbiamo nei nostri mari e quindi utilizziamolo". Ma tutto questo non rischia di snaturare l'autentico prodotto Made in Naples come Margherita o Marinara? "Assolutamente no - dice Sorbillo - già ora si utilizzano prodotti per le pizze non legati necessariamente al nostro territorio: per esempio, formaggi francesi, alici del Nord Europa, Speck dell'Alto Adige e così via. Non credo sia questo il problema. Offriamo una varietà in più". La nuova pizza è già in produzione nello storico locale di Via Tribunali a Napoli, ma presto sarà estesa la vendita anche negli altri esercizi di Sorbillo.