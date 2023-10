La storia della famiglia di Ferhat

Quel martedi sera c’era il match della Champions League tra il Manchester United e il Galatasaray. La squadra del cuore di Ferhat che voleva salire sul bus in partenza dal Tronchetto di Venezia alle 19.20 per arrivare al campeggio Hu Venezia Camping in town di Marghera, dove alloggiva con la famiglia. Il tempo per cenare e sistemarsi prima del fischio d’inizio delle ore 21. La moglie invece voleva mangiare la pizza a tutti i costi, e così convince il marito a camminare alla ricerca di una pizzeria. "Ero molto arrabbiato con lei" racconta Ferhat al Corriere del Veneto. Alla fine non trovando una pizzeria nei paraggi, Fehrat e la moglie decidono di tornare al campeggio, vanno alla fermata ma perdono la coincidenza, il pullman è già passato. Per due minuti di ritardo, sono salvi.