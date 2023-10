Bus Mestre, sotto accusa il guardrail. Identificate tutte le vittime

Le ipotesi principali sulle cause della tragedia sono una manovra azzardata o un malore dell'autista. Ma l'attenzione è puntata anche sulla barriera di protezione oltre la quale è finito il mezzo. L'assessore Boraso: "Un metro e mezzo non avrebbe impedito la caduta"

Il ruolo del guardrail

Le indagini si concentrano anche sulle condizioni della strada. Un'immagine satellitare del 2022 di Google Maps mostra che lungo il cavalcavia di Mestre in cui è precipitato il bus, manca un tratto di guardrail. Proprio la barriera di protezione, che potrebbe essere obsoleta, è uno degli elementi al vaglio della procura di Venezia. Per l'assessore alla Mobilità del capoluogo veneto, Renato Boraso, però, quella 'mancanza' "di un metro e cinquanta è un punto di passaggio, un varco di accesso per motivi di sicurezza, per la manutenzione”, spiega all'Adnkronos. "Si tratta - aggiunge- di una piccola interruzione che si trova, talvolta, lungo i guardrail. Non vorrei che qualcuno pensasse che 13,5 tonnellate (il peso del bus precipitato, ndr) si sarebbero fermate per un metro e cinquanta" in più di barriera.



Cavalcavia al centro di un progetto di ammodernamento

"Bisogna capire perché in un rettilineo in discesa questo bus ha perso il controllo, il guardrail non è neanche una concausa perché siamo in un rettilineo" evidenzia ancora Boraso, ammettendo che "sicuramente la doppia fila di guardrail è vetusta perché così abbiamo ereditato questo cavalcavia", ora al centro di un progetto di ammodernamento da 6,5 milioni di euro. "Non è che un metro e mezzo impedisce la caduta", dice quindi Boraso, assicurando che il bus è precipitato "25 metri dopo".