Incidente Mestre, la coppia di sposi croati: lei morta, lui ferito

La tragedia avvenuta sul cavalcavia di Mestre ha coinvolto anche una giovane coppia di sposi croati, che avevano scelto proprio Venezia come tappa del viaggio di nozze. Un destino maledetto che ha stroncato la vita di Antonela Bakovic, 25 anni, che secondo i media croati, era incinta di due mesi mentre il marito Marko Bakovic, 24 anni, operaio edile e calciatore in una squadra di Spalato, è rimasto gravemente ferito, ricoverato ora nel reparto rianimazione nell’ospedale di Mirano, sedato, ma non in pericolo di vita.