'Na Pizza, Renato Bosco svela i segreti della pizza. L'intervista

l'intervista a renato bosco

Come si diventa uno dei maestri italiani della pizza?

Con studio, continua voglia di migliorarsi e curiosità.

Tre caratteristiche o qualità che ti hanno aiutato a raggiungere i risultati che hai raggiunto.

La mia innata capacità di comprendere il mondo dei lievitati, il volermi migliorare in primis per il mio benessere e la voglia di divulgare le competenze apprese.

Il locale di San Martino Buon Albergo è considerato una mecca per gli appassionati della pizza, qual è il segreto del tuo successo?

Il segreto del mio successo è stato proporre la pizza in tutte le sue forme, soddisfacendo così diversi gusti ed esigenze, in una location in cui cerco di trasmettere la mia passione con semplicità.

Nel tuo laboratorio, oltre agli ingredienti… cosa non può mancare?

Non può mancare il sorriso, l’ascolto e il rispetto per il cliente.

La pizza preferita dai clienti e quella che meglio ti rappresenta.

La pizza preferita dai clienti è Aria di Pane® con burrata e crudo, mentre quella che più mi rappresenta e che più viene imitata è la pizza Doppio Crunch®.

La pizza italiana ha fatto passi da giganti, come porti avanti la tua ricerca?

Continuo la mia ricerca studiando i mercati esteri e i palati degli stranieri per approcciarmi anche al loro mondo, differente dal nostro in gusti e consistenze.

Felice di tornare per la seconda stagione su Sky con ‘Na Pizza?

Sì sono assolutamente felice di tornare su Sky con ‘Na Pizza.

Cosa ci dobbiamo aspettare nelle sei puntate in arrivo?

In queste sei nuove puntate i telespettatori conosceranno più approfonditamente i due ospiti che mi accompagneranno, Denis Lovatel e Pier Daniele Seu.

Qualche anticipazione?

Denis Lovatel ci racconterà la pizza di montagna, mentre Pier Daniele Seu porterà il suo concetto di pizza romana.

Un aneddoto divertente che puoi raccontarci?

Eravamo talmente concentrati sulle riprese che al momento di infornare la pizza ci siamo accorti di aver dimenticato la pala e abbiamo improvvisato facendoci una gran risata.