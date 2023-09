L'imprenditore e pizza-ricercatore torna con un viaggio alla scoperta della pizza contemporanea. Al suo fianco nelle sei nuove puntate due maestri pizzaioli talentuosi e innovativi: Denis Lovatel e Pier Daniele Seu. Appuntamento dal 2 ottobre alle ore 18.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Piatto iconico e simbolo della gastronomia italiana: la pizza è senza dubbio tra le pietanze più apprezzate al mondo. Per esplorarne la varietà e scoprirne tutti i segreti, torna ‘Na Pizza, la trasmissione prodotta da Food Media Factory e dedicata al piatto simbolo del made in Italy, in cui l’imprenditore e pizza-ricercatore Renato Bosco ci accompagna tra i sapori della pizza contemporanea. Dopo il successo della prima edizione, sono ancora sei le nuove puntate, in onda in prima tv assoluta dal 2 al 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.15, su Sky e in streaming su NOW.





Renato Bosco, la cui omonima pizzeria di San Martino Buon Albergo (Verona) è in vetta alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, rivelerà tutti i segreti che hanno reso celebri le sue gustose creazioni e racconterà com’è cambiata in questi anni la cultura della pizza. Il celebre lievitato, infatti, resta ancora legato alle tradizioni regionali italiane e al contempo si rende protagonista di continue innovazioni in ambito tecnico e stilistico.