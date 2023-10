Giornate Fai d'Autunno 2023, i luoghi da visitare a Milano

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Scopriamo quali sono alcuni dei luoghi da non perdere a Milano (LE GIORNATE FAI IN LOMBARDIA - NEL LAZIO - A ROMA E IN SICILIA .

Palazzo degli Uffici Finanziari

Il palazzo degli Uffici Finanziari si colloca all'incrocio tra via Manin e via della Moscova con affaccio monumentale sui giardini Indro Montanelli. La zona è ricca di edifici storici e di edifici della stessa epoca con caratteristiche molto diverse tra di loro che testimoniano i cambiamenti a livello urbano e architettonico all'inizio del secolo scorso. La nuova apertura prevederà un percorso di visita rivisto con la possibilità (per gli iscritti FAI) di accedere al caveau mai aperto prima dove saranno esposti alcuni cimeli della storia finanziaria milanese. Si visiteranno inoltre le parti monumentali del grande edificio, il cortile con la "loggia della fortuna", per terminare nel grande salone dell'ex Catasto visibile per la prima volta come appariva nella prima metà del secolo scorso, senza gli uffici mobili provvisori che ne occupavano gran parte della superficie. Orari: Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

Villa Necchi Campiglio

Una residenza circondata da un silenzioso giardino nel centro di Milano, custode di capolavori d'arte, dove si respira ancora intatta l'atmosfera colta e vivace della città tra le due guerre. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, Villa Necchi Campiglio venne progettata nei primi anni '30 dall'architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina (la prima di proprietà privata a Milano). Il piano rialzato fungeva da zona di rappresentanza, mentre il primo piano era riservato alle camere private della famiglia. Orari: Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:00). Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:00).

Sede storica della Banca Cesare Ponti

Banca Cesare Ponti, banca private di BPER Banca, si affaccia su Piazza del Duomo, in quella che è la sua sede storica, aperta e rimasta pressoché intatta fin dal lontano 1881. La sua insegna, a caratteri dorati su sfondo nero (come esigono i dettami estetici del luogo), si accosta alle restanti del Portico Settentrionale della piazza, che comprende il complesso della Galleria Vittorio Emanuele II. La struttura, realizzata negli anni ‘70 dell'Ottocento, sorge laddove un tempo i milanesi altolocati erano soliti ritrovarsi: il Coperto dei Figini. La visita in questo luogo sarà un'occasione unica per ammirare tesori artistici e ambienti riservati, solitamente non accessibili. Scopriremo la storia della Banca strettamente legata al contesto architettonico e artistico della Galleria Vittorio Emanuele II, per poi accedere nella Sala Consiglio e apprezzare una fedele riproduzione del dipinto di Francesco Hayez, attualmente in prestito in mostra presso l'Accademia Carrara di Bergamo. Infine, si potrà ammirare l'esposizione d'arte contemporanea dell'artista Fabrizio Dusi dal titolo "All that glitter is not gold", a cura di Giorgia Ligasacchi e promossa da La Galleria BPER. Orari: Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

Caserma dei Vigili del Fuoco

La caserma - comando provinciale dei Vigili del Fuoco - si trova a due passi dalla fermata metropolitana di Cenisio e dalla Fabbrica del Vapore quindi in un'area fortemente urbanizzata. La superficie su cui risiede è molto vasta (33.000mq), suddivisa in quattro cortili in cui trovano collocazione tutti i vari settori di intervento dei Vigili del Fuoco, dal rischio batteriologico, ai sommozzatori, alle unità cinofile. Chi da bambino non ha mai sognato di diventare "Pompiere"? Ebbene questa è l'occasione per visitare la Caserma sede del Comando Provinciale dei VVF di Milano che è attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e che vi accoglie spalancando le sue porte per spiegarvi dall'interno come si svolge una giornata di operatività quotidiana. Potrete vedere non solo i diversi cortili, dove gli stessi Vigili del Fuoco illustreranno alcune delle loro attività, ma ammirerete mezzi storici unici al mondo, perfettamente conservati e funzionanti grazie all'attività costante dei Vigili del Fuoco ormai in congedo. Orari: Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

Palazzina Appiani

L'apertura in giornate FAI consentirà di conoscere un piccolo gioiello neoclassico nel cuore di Milano, Palazzina Appiani, con ingressi ogni 30 minuti. Inoltre, sia Sabato che Domenica alle ore 15.30 per i soci Fai o chi volesse tesserarsi in loco sarà possibile scoprire la storia di Parco Sempione e dei suoi monumenti con una speciale visita guidata della durata di 60 minuti. Orari: Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:00). Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:00).