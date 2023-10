Giornate Fai d'Autunno 2023, i luoghi da visitare in Sicilia

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano anche in Sicilia, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d'Autunno

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano anche in Sicilia, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d'Autunno. Durante il fine settimana - animato e promosso dai Gruppi Fai Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione - in tutta Italia saranno proposte speciali visite a contributo libero in oltre 350 città, per scoprire luoghi spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, poco conosciuti e valorizzati.