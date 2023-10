Giornate Fai d'Autunno 2023, i luoghi da visitare in Lazio

Tornano le Giornate Fai d'autunno, il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre. La XII edizione propone un focus sui luoghi dell'istruzione, per "sottolineare che sempre più e con sempre maggiore vigore bisogna tornare ad affidare alla scuola e all'università un ruolo fondativo per il futuro del Paese", ha spiegato il presidente del Fai Marco Magnifico, presentando le Giornate all'Università La Sapienza di Roma.

Palazzo Spada a Roma

Tra le aperture di maggior rilievo, a Roma sarà visitabile Palazzo Spada e in particolare il piano nobile, sede del Consiglio di Stato, sfarzosamente decorato a metà Cinquecento da Giulio Mazzoni, allievo di Vasari, con stucchi e affreschi ispirati al mondo antico. Le visite si terranno sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso 18:00). Non è richiesta prenotazione, ma per accedere sarà necessario sottoporsi ai controlli di sicurezza tramite metal detector. Non è possibile accedere al sito con caschi, borse ingombranti, zaini o valigie, né animali domestici.

La Bandita a Tarquinia

Tra i luoghi insoliti e curiosi, a Tarquinia (Viterbo) tornerà visitabile con il FAI la Bandita di Sebastian Matta (1911-1922), ex convento settecentesco acquistato nel 1969 dall’artista cileno per farne un suggestivo luogo di lavoro e riposo, disseminando di sue opere gli ampi spazi del complesso. Le visite si terranno sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00 (ultimo ingresso 16:30). Non è richiesta prenotazione.

Montenero Sabino

Numerosi poi i borghi e i piccoli comuni da scoprire, come Montenero Sabino in provincia di Rieti. Dominato dall’imponente Castello Orsini, il borgo è ricco di testimonianze archeologiche e sorge alle pendici del monte Tancia, costruito su uno sperone di roccia a 450 metri sul livello del mare. Le visite si terranno sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30, con ultimo ingresso alle 17:00. Non è richiesta la prenotazione.