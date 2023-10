Giornate Fai d'Autunno 2023, i luoghi da visitare a Roma

La sede del Consiglio Superiore della Magistratura apre per la prima volta in assoluto le porte della sua sede ai cittadini ed al pubblico

Oratorio dei Filippini

L'Oratorio viene progettato di Borromini, che realizza gli spazi conventuali, l'ampia sala destinata ad accogliere la musica, il giardino, il cortile. Successivamente l'Oratorio fu adibito a tribunale (XIX secolo) e, dal 1922, a sede dell'Archivio Storico Capitolino. Ai piani superiori hanno sede anche la prestigiosa Biblioteca Vallicelliana e l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Castello di San Giorgio a Maccarese

Il Castello di San Giorgio è posizionato accanto al torrente Arrone è inglobato nella tenuta Maccarese che conserva al suo interno anche altre strutture e luoghi di importanza storica: la chiesetta settecentesca annessa ai giardini del Castello stesso e la Torre Primavera, datata 1574. Si trova nel comune di Fiumicino ed occupa una superficie di 3200 ettari nell'ambito della fascia costiera settentrionale dell'Agro Romano. Porte aperte sabato e domenica (09:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00).

Palazzo Esercito

Palazzo Esercito, situato nel rione Castro Pretorio, è sede dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano e dal 22 febbraio 2017 anche dello Stato Maggiore della Difesa. Costruito nel 1876 su progetto del capitano Bernardini e del colonnello Garaviglie, dove prima sorgevano le chiese di San Caio, Santa Teresa e dell'Incarnazione, assunse il nome di Ministero della Guerra. All'interno dell'edificio si trova la Biblioteca Militare Centrale che conta collezioni con più di 120.000 volumi. Le visite si terranno sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Consiglio Superiore della Magistratura

La sede del Consiglio Superiore della Magistratura apre per la prima volta in assoluto le porte della sua sede ai cittadini ed al pubblico. Avremo così la possibilità di vedere dove opera, e conoscerne il funzionamento, di uno degli istituti più importanti e fondamentali della nostra democrazia, previsto direttamente dalla Costituzione. Il palazzo in Piazza Indipendenza è l'evoluzione di un edificio nato nel 1879 come civile abitazione per il senatore Astengo. Precedentemente l'area era stata per secoli zona di vigne e campi del collegio dei Gesuiti.