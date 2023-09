Maltempo a Milano, nubifragio causa esondazione Seveso

Esondazione del Seveso

Prosegue l'attività per arginare i danni del maltempo, dove nella notte il Seveso è esondato per pochi minuti, rientrando poi nei livelli massimi. Un situazione che ha fatto temere una possibile ondata di piena lungo il Seveso, con la possibilità che si ripetano gli ormai annosi allagamenti nel quartiere di Niguarda. La Protezione civile sta monitorando anche il Lambro. Tre i sottopassaggi allagati nel capoluogo lombardo: in via Negrotto, in via Silla e in via Gogne, con una situazione critica per la viabilità che, però, in quelle zone non registra volumi molto alti. Danni ingenti invece, in centro, per una pianta ad alto fusto caduta intorno alle 3 della scorsa notte in via Fabio Filzi. L'albero si è schiantato su una pensilina dell'Atm, l'azienda dei trasporti pubblici, abbattendo i cavi elettrici arerei, travolgendo due auto in sosta e sfondando la vetrina di un negozio. Rallentamenti sono in corso sulle linee dei mezzi pubblici di superficie, soprattutto tranviarie, come la 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19 e 33.