Donna russa aggredisce carabinieri: "Vi mando al fronte in Ucraina"

Non solo il colpo al viso ricevuto dall'ex premier Giuseppe Conte: sono tanti gli episodi in cui leader di Paesi o partiti sono stati spaventati, attaccati o colpiti da oppositori o cittadini arrabbiati. Dall’aggressione a Silvio Berlusconi con una statuetta del Duomo di Milano alle scarpe lanciate contro il presidente Usa George W. Bush, ecco i casi più noti

Il leader del Movimento 5 Stelle è stato aggredito da un No Vax in Toscana. All'arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, l’ex premier ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica