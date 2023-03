Milano, presentato il progetto per riqualificare via Santa Margherita

L'area sarà ripensata secondo l'idea della “città in 15 minuti”, con basso impatto ambientale e in chiave ESG (ambiente, società e governance). L'intervento, che coinvolgerà anche piazza Paolo Ferrari e vicolo Malagodi, rispetta i più elevati standard in termini di efficienza e sostenibilità ascolta articolo Condividi

Riqualificare lo storico palazzo in via Santa Margherita 11, a Milano, e attuare la rigenerazione urbana della via e di piazza Paolo Ferrari, è questo l'obiettivo del progetto immobiliare presentato da Ardian, società leader a livello mondiale negli investimenti in private markets.

Il progetto L'intervento punta a restituire alla città uno degli angoli più caratteristici di Milano, a pochi passi dal Teatro alla Scala e situato tra le vie del Quadrilatero della moda. L'area sarà ripensata secondo l'idea della "città in 15 minuti", con basso impatto ambientale e in chiave ESG (ambiente, società e governance). Lo studio è pensato per rispettare i più elevati standard in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

Via Santa Margherita a Milano - ©LaPresse

L'intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana L'immobile storico di via Santa Margherita sarà ridisegnato per coniugare eredità storica e contemporaneità senza dimenticare la versatilità funzionale dello stabile. Il verde sarà protagonista del progetto, con il cortile interno che ospiterà 75 metri quadrati di vegetazione e con la realizzazione di in un secondo giardino in una terrazza di 80 metri quadrati. La fine dei lavori è prevista per l'estate. Ardian si occuperà della rigenerazione delle aree pubbliche adiacenti al palazzo ampliando i marciapiedi di via Santa Margherita e realizzando la nuova pavimentazione e l'illuminazione di vicolo Malagodi. Piazza Ferrari, invece, diventerà uno spazio pedonale.