Capodanno cinese 2023 a Milano, parata ed eventi in programma

La parata del Dragone parte quest'anno dall'Arco della Pace per motivi di sicurezza. Numerosi eventi in via Sarpi da domenica 22 gennaio al 5 febbraio per celebrare l'anno del Coniglio d'Acqua

Tra pochi giorni si passerà dall'anno della Tigre a quello del Coniglio d'Acqua. Secondo il calendario cinese il 2023 sarà un anno pacifico, senza particolari problemi. Tutto è pronto a Milano per l’evento clou: la parata del Dragone in programma domenica 22 gennaio. Strade addobbate in zona Paolo Sarpi con numerosi eventi nel capoluogo lombardo fino al 5 febbraio. Conosciuta anche come Festa di Primavera o capodanno lunare, il capodanno cinese è una ricorrenza orientale che si festeggia come il Capodanno occidentale ma in date diverse. La durata è di 16 giorni , comincia con la vigilia del Capodanno Cinese e termina con la Festa delle Lanterne.

La Parata del Dragone approfondimento Capodanno cinese a Milano, dopo tre anni torna la parata La sfilata parte dall’Arco della Pace e non in via Paolo Sarpi come tutti gli altri anni. “Si è pensato di spostarla in una zona più ampia come piazza Sempione-Arco della Pace, per motivi di sicurezza” spiegano gli organizzatori. La sfilata inizierà domenica intorno alle 14 e viene organizzata da diverse associazioni e cittadini italo-cinesi. I momenti più importante della parata sono la danza del drago e la danza del leone che simboleggiano l’arrivo della buona sorte e la cacciata degli spiriti malvagi.

Al Mercato Centrale di Milano approfondimento Capodanno Cinese 2023, sarà l'anno del Coniglio: i preparativi Due settimane ricche di eventi spettacolari per immergersi nella cultura cinese sotto il segno della fortuna, valore che appartiene all’indole del Coniglio. I festeggiamenti entreranno nel vivo con la Danza propiziatoria del Dragone al Mercato Centrale domani, sabato 21 gennaio a partire dalle 12:30 con la performance dell’Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli. Quattordici professionisti tra danzatori e musicisti daranno il benvenuto al nuovo anno. L’antico e sfrontato Drago della cultura cinese apparirà, tra le botteghe degli artigiani in un ballo beneaugurale.

Street food cinese approfondimento Capodanno lunare in Cina, preoccupa aumento contagi Covid Martedi 24 gennaio alle 19 sarà possibile degustare i ravioli di AgieZhou, imprenditore sino-milanese, artigiano al Mercato Centrale Milano e simbolo per eccellenza della contaminazione tra cucina tradizionale cinese e ingredienti italiani di pregiata qualità.

Favole dei quattro continenti Sabato 28 gennaio, appuntamento dedicato ai più piccoli e ai loro genitori, realizzato in collaborazione con il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma e con la casa editrice EMI. Insieme a Chiara Allegri, studiosa delle narrazioni tradizionali, verranno lette 10 favole della tradizione asiatica che raccontano le storie di “piccoli eroi cinesi”.

Cinema FánHuā Chinese Film Festival, il festival di cinema cinese, è alla sua seconda edizione, e si terrà il 4 e 5 febbraio alla Cineteca Milano Arlecchino (in via S. Pietro All'Orto, 9) - in occasione della Festa delle lanterne che conclude i festeggiamenti del Capodanno cinese.