Capodanno cinese a Milano, dopo tre anni torna la parata

Dopo tre anni torna il capodanno cinese nel capoluogo lombardo. Domenica 22 gennaio la tradizionale parata non attraverserà più via Paolo Sarpi ma vista l'alta affluenza prevista si terrà all'Arco della Pace.

In via Paolo Sarpi, cuore della chinatown milanese, c’è comunque aria di festa nonostante la pioggia e il freddo pungente anche perché, premette subito Agie Zhou, piove sempre durante le parate del capodanno cinese. Sarebbe quasi di cattivo auspicio, il contrario.

Agie ci mostra fiero la macelleria accanto. Qui si rifornisce dal 2015, l’anno in cui ha inaugurato il suo negozio di street food. “Per rassicurare i clienti sulla qualità del prodotto ho affisso un cartello in cui segnalavo che la carne era quella della macelleria accanto. Poi è nata una grande amicizia. E così quando il proprietario ormai 80 enne ha deciso di cedere la sua attività, uno dei locali storici della città, ho deciso di rilevarla io”.

“L’acqua è prosperità, e porta via le cose negative. Il coniglio è lento ma riflessivo. Speriamo che torni tutti come era prima del 2020”.

“Ci siamo integrati ma non abbiamo dimenticato le nostre origini" - ci racconta - "e per noi il Capodanno è proprio questo, mostrare da dove arriviamo a chi ci ha accolto”.

Stephane Hu è nato in Francia 39 anni fa ma è arrivato in Italia da bambino.

Francesco Wu, imprenditore

Anche Francesco Wu, imprenditore con 3 ristoranti e 30 dipendenti, è sereno e felice per la parata che quest’anno, assicura, sarà ancora più grande,

“Le aspettative dopo tre anni in cui non festeggiammo sono elevate. Quello che sta accadendo ora in Cina è esattamente quello che è accaduto da noi in Lombardia nel 2020. Ma la situazione sta migliorando. É stata una scelta precisa. Anche se non ci aspettavamo una riapertura così immediata. Pensavamo a riaperture graduali da marzo e invece le scelte sono state diverse.”

Però questo sarà l’anno del coniglio dell’acqua. Un coniglio nero che porta prosperità e serenità. Ci vorrà pazienza, dicono, ma alla fine sarà tutto alle spalle.