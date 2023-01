Taxi volanti a Milano, in arrivo due vertiporti

Dal prossimo anno via ai lavori. La conferma è arrivata martedì pomeriggio per bocca dell'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, durante l'audizione comunale delle commissioni bilancio, mobilità e controllo enti partecipati: "Costeranno come un Ncc"

Nel 2024 a Milano potrebbero esserci i primi "vertiporti", ovvero le strutture necessarie per il decollo e l'atterraggio - in verticale - dei taxi volanti, che dovrebbero fare il proprio esordio sotto la Madonnina nel 2026, per le Olimpiadi inverali del 2026. La conferma è arrivata martedì pomeriggio per bocca dell'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, durante l'audizione comunale delle commissioni bilancio, mobilità e controllo enti partecipati. L’obiettivo è facilmente intuibile: "migliorare l'accessibilità agli aeroporti e decongestionare il traffico urbano". Sea lavora al progetto già da due anni 2 anni. "Ora terminata la fase di questi primi studi – afferma Brunini – dobbiamo iniziare a creare le condizioni in modo che quando i velivoli saranno pronti e certificati possiamo accoglierli e farli volare. Nella timeline, l'obiettivo è arrivare ai primi vertiporti tra il 2023 e il 2024, comprendendo la progettazione, la realizzazione e i test, per essere poi pronti nel 2026", ha detto.

I due vertiporti dovrebbero sorgere in zona CityLife e in zona Porta Romana, dove nascerà il villaggio olimpico, mentre gli altri due previsti - più grandi - saranno a Linate e Malpensa. "Ci immaginiamo che nel 2030 saranno 2 mila circa i passeggeri al giorno" e gli "investimenti complessivi sono poco più di 30 milioni euro per questi vertiporti", ha spiegato. Il prezzo iniziale potrebbe essere circa 120 euro a persona, grosso modo quello che si paga con il Ncc, ma si stima che il prezzo possa scendere a 70/80 euro, quindi assolutamente comparabile con un servizio taxi.

In lavorazione anche dei Minivan

Inoltre la Sea sta lavorando anche a minivan per 6-8 passeggeri e i maxi droni potranno arrivare a coprire anche 200-250 km rispetto ai 50-60 km" dei primi velivoli. Per quanto riguarda in particolare le aree per i primi due vertiporti previsti a Milano, ha riferito ancora Brunini "i contatti sono già avviati, abbiamo immaginato dove posizionarli, per quello di City Life siamo in fase più avanzata, per Porta Romana ci sono ancora delle opzioni che stiamo valutando, ma i proprietari sono società e sono molto molto interessante perché il servizio aggiunge valore al loro assett immobilare".