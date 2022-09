Umberto Bossi non è stato rieletto, Fontana: "Sia senatore a vita"

Politica

Elezioni: analisi del voto di giovani, donne e disoccupati

I dati post voto di Swg sottolineano un largo consenso dell’elettorato femminile per Giorgia Meloni, anche se il 41% delle donne ha scelto l’astensione. Per gli under 34 - sottolinea YouTrend - il M5S rimane il primo partito, ma i giovanissimi premiano le forze politiche più attente ai temi ambientali. Le città con più laureati prediligono Pd e Terzo Polo, il Movimento 5 Stelle vince nei centri con un tasso di disoccupazione tra il 10% e il 15%

Balzato dal 4,3% al 26% in cinque anni, Fratelli d’Italia ottiene il successo alle elezioni politiche. E secondo un’analisi condotta da Swg per Ansa, a premiare quella che potrebbe diventare la prima presidente del Consiglio donna è stato proprio il voto femminile. Diverse invece le scelte dei giovani, così come si distinguono le preferenze di laureati e disoccupati

DONNE - Secondo i dati di Swg, la percentuale di donne che ha votato per il partito guidato da Giorgia Meloni è intorno al 27%, al di sopra del dato nazionale. Segue il Pd: lo ha premiato il 21% delle elettrici. Tuttavia c’è un dato preoccupante: le donne continuano a votare meno degli uomini, in questa tornata elettorale il 41% si è astenuto