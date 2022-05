Calcio, riconsegnata al Milan la medaglia di Stefano Pioli

La vicenda

Già lunedì i carabinieri ne erano tornati in possesso grazie all'intervento di tre ragazzi, abitanti nel Reggiano, che hanno consegnato loro la medaglia trovata in campo, non lontano dagli spogliatoi dello stadio. In particolare, a quanto dichiarato, i giovani - tra i 20 e i 25 anni - l’avrebbero rinvenuta sul manto erboso dello stadio, proprio in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi. I tre ragazzi si sono presentati in Caserma assistiti dall'avvocato Alessandro Conti del foro di Reggio Emilia, per consegnare la medaglia ai militari che ora stanno ricostruendo i fatti. Su Instagram i tre ragazzi avevano postato una storia (con tanto di 'firma' con nome dei rispettivi account) in cui mostravano la medaglia facendo il segno della vittoria con le dita mentre, in sovrimpressione, c'era la scritta: "Grazie Pioli".