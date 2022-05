Catcalling, due militari a processo a Milano per molestie

I due, trasferiti dalla caserma in cui prestavano servizio e sospesi, sono accusati di aver preso di mira una 20enne, per almeno tre volte, con espressioni pesanti e insulti. Si tratta della prima indagine della magistratura milanese nel capoluogo sul catcalling

Si aprirà venerdì 13 maggio il processo milanese su un caso di catcalling, le molestie verbali rivolte per strada o in luogo pubblico, a carico di due militari dell'esercito. I due, trasferiti dalla caserma in cui prestavano servizio e sospesi, sono accusati di aver preso di mira una 20enne lo scorso anno, per almeno tre volte con espressioni pesanti e insulti nello stesso pomeriggio. Entrambi sono imputati per molestie e uno di loro anche per minacce. (COS'È IL CATCALLING)