Aurora Ramazzotti contro il catcalling

Aurora Ramazzotti ha utilizzato Instagram per lamentarsi dei commenti sessisti ricevuti mentre faceva jogging. La giovane è stata vittima di quello che viene definito catcalling e ha deciso di denunciare la vicenda sui social.

Aurora Ramazzotti, il suo sfogo approfondimento Aurora Ramazzotti difende le bellezze d'Italia con un rap su TikTok “Possibile che nel 2021 succeda ancora di frequente il fenomeno del catcalling? - ha esordito Aurora nelle sue stories, di ritorno da una corsa in città – Sono l'unica che ne è vittima costantemente nonostante mi vesta da maschiaccio? Non appena mi metto una gonna o, come in questo caso, appena mi tolgo la giacca sportiva, perché sto correndo e fa caldo, devo subire fischi e commenti sessisti e altre schifezze. A me fa schifo. Se sei una persona che lo fa, sappi che fai schifo” ha concluso la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, lasciando poi ai follower la definizione di catcalling, per chi non la conoscesse.

Il catcalling non è altro che la molestia rivolta prevalentemente a donne incontrate per strada. Il catcalling comprende commenti indesiderati, gesti, strombazzi, fischi e avance sessuali in aree pubbliche come strade, centri commerciali, mezzi di trasporto e parchi. In sostanza, si tratta di commenti di cattivo gusto rivolti alle donne. Il fenomeno è in crescita e condiziona molte ragazze che non si sentono più libere di camminare per strada e indossare ciò che vogliono.

Aurora Ramazzotti per Morellato approfondimento Aurora Ramazzotti mostra i brufoli: tutte le star al naturale Intanto sul fronte professionale Aurora è diventata il nuovo volto del brand di gioielli Morellato. La giovane influencer e conduttrice è stata scelta per la sua capacità di raccontare sui social le sue passioni e i suoi interessi. Nelle foto di Yuma Migliaccio per la campagna, Aurora ha indossato i gioielli della nuova collezione Abbraccio e i nuovi orologi Magia.