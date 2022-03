Caso camici, ribadita richiesta rinvio a giudizio per Fontana e altri

La procura di Milano ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del governatore della Lombardia Attilio Fontana e di altre 4 persone per la vicenda dell' affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi a Dama , la società di suo cognato Andrea Dini, anche lui tra gli imputati. I pm Paolo Filippini e Carlo Scalas hanno insistito con la richiesta di processo durante l'udienza preliminare che si è aperta oggi davanti al gup Chiara Valori. Il governatore è accusato di frode in pubbliche forniture. ( LE TAPPE DELLA VICENDA )

Difesa di Fontana: "Nessuna frode ma solo donazione"

"Precisando che stiamo parlando di persone per bene, i pm hanno dato una lettura molto accusatoria dei fatti. A loro avviso c'è stato un elemento fraudolento, ingannatorio, per il quale è necessario andare a giudizio. Noi ovviamente siamo di avviso contrario". Così l'avvocato Jacopo Pensa, difensore di Attilio Fontana assieme al collega Federico Papa, ha commentato la discussione dei pm di Milano Paolo Filippini e Carlo Scalas. "Questa è una vicenda - ha proseguito il legale - in cui il fatto è pacifico, ma è la sua lettura che conta" . Lettura che, ha aggiunto l'avv. Papa, "è molto semplice. Per noi non c'è stato alcun danno alla pubblica amministrazione né alcuna frode. Si è trattato di una donazione. Infatti non c'è alcun pagamento e nemmeno una parte offesa". Le difese parleranno il prossimo 29 aprile, mentre la decisione è attesa per il 13 maggio.