La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il governatore della Lombardia Attilio Fontana e per altre 4 persone. Sono tutti accusati di frode in pubbliche forniture, per la vicenda dell'affidamento da parte di Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75mila camici e altri dpi a Dama, società di suo cognato Andrea Dini

