A Milano manifestazione contro la guerra in Ucraina

Centinaia di cittadini ucraini, soprattutto donne e bambini, si sono ritrovati a Milano in piazza Duca d'Aosta per protestare contro l'invasione russa in Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I VIDEO DEGLI INVIATI - LO SPECIALE - L'APPELLO DI PAPA FRANCESCO) e hanno dato il via a una manifestazione contro la guerra. In testa al corteo, che ha attraversato Milano fino ad arrivare in piazza Duomo, c'era lo striscione "La nostra resistenza è la vostra sicurezza. Siamo l'avamposto dell'Europa". In piazza anche una manifestante russa con un cartello in tre lingue: "Sono russa, sono contro la guerra". Durante il presidio in piazza Duca d'Aosta è stato cantato più volte l'inno nazionale ucraino.