Derby Inter-Milan del 5 febbraio vicino al sold out

La società nerazzurra sul suo sito ufficiale ha spiegato che con la capienza del Meazza al 50% gli ultimi tagliandi resteranno riservati ai titolari di tessera "Siamo Noi" e non ci sarà quindi la vendita libera

Il derby di Milano tra Inter e Milan del 5 febbraio allo San Siro è vicino al sold out ( LE SFIDE STORICHE ). La gara tra la squadra allenata da Simone Inzaghi e quella guidata da Stefano Pioli è prevista per le 18. All'andata era finita 1-1.

Capienza al 50%

