Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:20 - Covid: Fontana, ora si può parlare di 'immunità di gregge'

"Abbiamo raggiunto l'80% della popolazione lombarda vaccinata con ciclo completo. Un traguardo importante che ci fa sentire più tranquilli, considerato che per la maggior parte delle infezioni sopra tale soglia si comincia a parlare di 'immunità di gregge'. Credo che, se chi ancora non ha aderito si convincerà, le problematiche legate al Covid si ridurranno in maniera sostanziale e, mi auguro, definitiva". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento 'High Summit 26', ieri pomeriggio, a Palazzo Lombardia.