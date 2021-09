Covid Lombardia, il bollettino: 628 casi su oltre 50mila tamponi

Diminuiscono lievemente i ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali per il Coronavirus, dove scendono a 59 (-1), e nei reparti dove calano a 435 (-1), mentre a fronte di 50.690 tamponi effettuati sono 628 i nuovi positivi (1,2%) nelle ultime 24 ore in Lombardia. I decessi sono 6 per un totale di 33.968 dall'inizio della pandemia. Lo comunica la Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) I nuovi casi per provincia sono: a Milano 229 di cui 75 in città; a Bergamo 44; a Brescia 93; a Como 23; a Cremona 26; a Lecco 16; a Lodi 18; a Mantova 26; a Monza e Brianza 48; a Pavia 46; a Sondrio 3 e a Varese 25.