Vaccino Covid, dal 20 settembre terza dose a 3 milioni di persone

Nelle ultime ore si sta valutando come procedere per la somministrazione di dosi “booster" a quelle categorie maggiormente esposte o a maggior rischio di malattia grave. Ed è già in corso tra il ministero della Salute e i tecnici delle Regioni un confronto per "la puntuale definizione della popolazione target" a seguito del quale verranno aggiornati i sistemi informatici per l'avvio delle somministrazioni in tutto il Paese

Zingaretti: "Dalla prossima settimana si parte nel Lazio"