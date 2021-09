Rientro a scuola a Milano, ingressi scaglionati e Green Pass

Il 70% degli studenti entra alle 8 mentre il restante 30% alle 9:30, secondo quanto prevede il Patto per la città. In metro stamattina non è stata raggiunta la capienza massima consentita dell'80%, soglia oltre la quale vengono bloccati i tornelli per permettere il deflusso delle persone Condividi:

Rientro a scuola anche a Milano, dove sono previsti ingressi scaglionati e il controllo del Green Pass (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Il 70% degli studenti entra alle 8 mentre il restante 30% alle 9:30 secondo quanto prevede il Patto per la città, la serie di regole studiate dalle istituzioni per gestire il flusso delle persone durante la giornata. In città l'apertura dei negozi è prevista per le 10:15, proprio per non ingolfare i mezzi di trasporto. Per lo stesso motivo anche i mezzi pubblici, pur rafforzati, devono mantenere la capienza ridotta all'80%. In metro stamattina non è stata raggiunta la capienza massima, sempre dell'80%, soglia oltre la quale vengono bloccati i tornelli per permettere il deflusso delle persone.

Primo giorno di scuola al liceo scientifico Volta - ©Ansa

Le regole in città vedi anche Scuola, Bianchi a Sky TG24: ragazzi in classe, gioia. Dad alle spalle I negozi apriranno alle 10:15 con alcune eccezioni come tabaccherie, farmacie ed alimentari. Potranno invece aprire alle 9:30 i negozi di servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti. Anche gli uffici della pubblica amministrazione saranno aperti dalle 9:30, preferibilmente su appuntamento (ma la regola non riguarda gli incontri già fissati). Nel Comune di Milano saranno aperti dalle 8:30 i servizi funebri, l'anagrafe e lo stato civile.