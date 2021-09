Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In aumento i ricoverati, che sono 60 in terapia intensiva (più uno rispetto a ieri) e 412 negli altri reparti (più 10). Tre i decessi, che portano il totale a 33.953

7:07 - In Lombardia 449 casi su 48.882 tamponi

Con 48.882 tamponi eseguiti è di 449 il numero di nuovi casi di positività al Covid registrati in Lombardia, con una percentuale in leggera diminuzione all'1%. In aumento i ricoverati, che sono 60 in terapia intensiva (più uno rispetto a ieri) e 412 negli altri reparti (più 10). Tre i decessi, che portano il totale a 33.953.