Milano, due gatti sopravvissuti all’incendio in via Antonini

Due gatti sono stati salvati dai vigili del fuoco a 24 ore dallo scoppio dell’incendio che ha distrutto il grattacielo di via Antonini, a Milano. Kyra e Artù erano rimasti intrappolati all’interno dell’appartamento dei loro proprietari, che non ci speravano più di rivederli vivi. "È un vero miracolo", dicono. Nel momento in cui è divampato l’incendio, infatti, non erano in casa e quando hanno scoperto sulla chat condominiale cosa stava accadendo, ormai era troppo tardi per poter rientrare e intervenire. I due gattini stanno bene, ma sono stati portati dal veterinario per curare le ferite e qualche disturbo respiratorio dovuto alla disidratazione. È stato invece trovato morto un cagnolino ai piani alti del palazzo. (L'INCENDIO - LE FOTO - LA TESTIMONIANZA DEL RAGAZZO CHE HA DATO L'ALLARME)