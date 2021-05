Mattarella all’università di Brescia per cerimonia inaugurazione

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella è giunto quest'oggi all’università di Brescia per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico e per una visita all'hub vaccinale della città, una delle più colpite dalla pandemia in questo anno. La visita nel capoluogo lombardo, prevista in un primo momento per il 29 ottobre scorso, era stata annullata per effetto del Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

La cerimonia

All'arrivo del Presidente della Repubblica all’università, dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale, è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del virus. Alla cerimonia prendono parte il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco della città Emilio Del Bono.

La lettera di Mattarella

"Abbiamo affrontato – scrive Mattarella in una lettera inviata al Giornale di Brescia nel giorno della sua visita in città - e tuttora affrontiamo una terribile pandemia, che ha sconvolto il mondo intero ed è entrata minacciosamente nella vita di ciascuno di noi. La città e la provincia di Brescia sono state tra le realtà più colpite dell'intera Europa, pagando un prezzo molto alto in termini di vite umane e di sofferenze. La solidarietà costituisce una forte risorsa e ha consentito di resistere, di combattere, di recare aiuto, e ci consente oggi di alzare lo sguardo per progettare il domani. Brescia detiene questi valori nel proprio Dna. Lo ha testimoniato nei momenti più difficili, quando la disperazione minacciava di soffocare la speranza che, fortunatamente, è irriducibile nell'animo delle persone e nella vita delle comunità".

Gelmini: “Visita Mattarella ha grande valore di sostegno per Brescia”

"La visita di Mattarella ha un grande valore di sostegno e solidarietà per Brescia: la nostra è una terra che è laboriosa e non si arrende. Una terra pronta ad affrontare sia l'emergenza sanitaria che quella economica". Così Maria Stella Gelmini, ministra agli Affari regionali.