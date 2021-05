Inter, Zhang parla ai giocatori e chiede di rinunciare a due mensilità

A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto (LA STAGIONE - LA FESTA - TIFOSI AL DUOMO) il presidente Steven Zhang, accompagnato dai due CEO Beppe Marotta e Alessandro Antonello, ha riunito la squadra e ha chiesto ufficialmente ai giocatori di rinunciare a due mensilità del loro stipendio. Lo riferisce Sky Sport.

Il discorso del presidente Zhang

A quanto si apprende, Zhang ha parlato del momento di forte contrazione economica che stanno vivendo tutti i grandi club del calcio europeo. Il presidente ha messo in chiaro il piano della società sul taglio dei costi, ma ha assicurato di voler dare continuità al progetto vincente dell'Inter. I calciatori hanno ascoltato e avranno la facoltà di scegliere individualmente cosa fare, se accettare la proposta del club o se cercare soluzioni alternative. Dopo la partita contro la Roma, saranno avviati colloqui tra la dirigenza e i singoli giocatori. Come chiarito anche da Beppe Marotta, in ogni caso la società, nonostante la politica di spendig review, onorerà gli impegni presi fin qui e riconoscerà ai campioni d'Italia il bonus scudetto.

Annullata la conferenza stampa di Conte

Annullata la conferenza stampa dell'allenatore Antonio Conte prevista per domani, vigilia della sfida contro la Roma. La decisione - secondo quanto si apprende - è stata presa dal club per non trasformare la conferenza della vigilia in un appuntamento su temi extracalcistici. L'allenatore parlerà solo al canale tematico del club.