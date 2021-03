Covid Milano, Sala: Contro crisi digitale e ambiente per creare lavoro

"Bisogna lavorare con attenzione a questa rivoluzione del digitale e delle politiche ambientali anche per trovare e creare lavoro. Milano pagherà un alto prezzo nel breve periodo, ma con le nostre competenze e volontà i prossimi anni saranno migliori". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento in apertura della Milano Digital Week, parlando di come la città potrà risollevarsi dalla crisi economica dovuta al Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Serve trovare intreccio virtuoso"

"Milano adesso è come se avesse perso un milione di persone al giorno che vivevano la città, pensate a quanti lavori ne risentono - ha aggiunto -. Oggettivamente serve trovare un intreccio virtuoso tra digitalizzazione e transizione ecologica. Nel Next generation Eu si parla di duplice transizione, è necessario affrontare questi trend secolari attraverso misure che possano dire alla gente che si può fare e credo che da questo punto di vista le città abbiano un ruolo importantissimo perché sono perfette come area test".