Milano Digital Week, gli appuntamenti di giovedì 18 marzo

Quattro sono i cluster: Sostenibilità, Uguaglianza, Diritti e Inclusione, sui quali si sviluppa il programma dei cinque giorni di partecipazione attiva con un variegato palinsesto di oltre 650 eventi on line, più di 200 speaker, più di 400 incontri generati dalla “call” e oltre 150 tra conferenze, webinar, talk, ideati e proposti dai curatori. E, ancora, tre progetti dedicati ai giovani talenti da tutta Italia e da tutto il mondo per disegnare il mondo equo e sostenibile del domani (#Act4SDGs), quattro lectio magistralis, due progetti artistici internazionali e C0C Milano "The Festival As A Performance". Un grande confronto collettivo il cui l’obiettivo è raccogliere risposte articolate, ma anche suggerimenti e idee, partendo dal presupposto che il digitale è, sempre più spesso, un elemento centrale di connessione sociale, economica, ambientale, nonché veicolo di questo cambiamento epocale come acceleratore di ogni progetto e processo.

Con “Mamma Dad”, promosso da TIM, viene proposto uno spazio di confronto fisico nell’aula del Politecnico di Milano EduCafè tra una delegazione di studenti delle superiori e una delle Università in dialogo con Marco De Rossi (Fondatore WeSchool) e Susanna Sancassani (METID, Politecnico di Milano) per discutere senza filtri e barriere di vizi e virtù della Didattica A Distanza. L'evento sarà seguito da remoto anche da alcune classi delle scuole superiori con possibilità di interagire digitalmente. Alla stessa ora, l’evento “Bike Tech Talks” parlerà della pandemia che ha messo in profonda discussione la mobilità urbana e stravolto abitudini e modo di muoversi. Le conseguenze non sono state solo negative. Sono nate opportunità. La bicicletta ha vissuto un nuovo protagonismo. E sono successe cose insperabili fini a pochi mesi prima: 200 milioni di euro con il bonus mobilità, magazzini di rivenditori svuotati in pochi giorni, file davanti ai negozi di biciclette. Un’opportunità, dunque, per comprendere meglio il contesto urbano, tracciare una nuova mobilità e muovere le persone verso comportamenti più sostenibili.

Alle ore 10 la Fondazione Silvio Tronchetti Provera con Cariplo Factory propone l’evento “The Next Normal” con esperti di altissimo valore per un confronto sulla rilevanza della digital transformation e dell’economia circolare, due pilastri che saranno in grado di aiutare le aziende ad affrontare il delicato periodo della post pandemia. Coniato da McKinsey, il termine “next normal” sta ad indicare la nuova situazione che emergerà dopo la pandemia covid-19, un futuro completamente nuovo e tutto da scrivere, dove si coniugheranno fondamentalmente due tendenze: quella digitale e quella della so- stenibilità, rappresentata dall’economia circolare.

Le Village by CA Milano, primo hub dell'innovazione di Crédit Agricole in Italia, è il luogo da dove il 18 marzo alle ore 9.30 si racconta come le due dimensioni (fisica e digitale) si stanno evolvendo. Una plenaria dal titolo “La Vita Ibrida: il quotidiano tra fisico e digitale” dedicata a tutti gli ambiti del mondo Phygital con la partecipazione di numerose aziende e startup.

“Benefici digitalizzazione sostenibilità” alle 12

approfondimento

Milano Digital Week, “L’assemblea generale per il futuro”

Alle ore 12.00 nel corso dell'evento streaming “I benefici della digitalizzazione per la sostenibilità”, l'Amministrazione comunale presenta i risultati e l'impatto del Piano di Trasformazione digitale lanciato nel 2016.

Gli eventi delle 17

Un momento di confronto tra le città italiane, realizzato in collaborazione con ANCI, in cui vengono illustrati progetti di trasformazione digitale che le Pubbliche Amministrazioni hanno messo in campo per rispondere all'emergenza sanitaria da COVID-19. Alle 17 l'evento internazionale “Digital Bridges”, un momento di discussione e confronto tra realtà internazionali per favorire la condivisione di best-practices innovative, realizzato in collaborazione con Bloomberg Associates.

Alla stessa ora Si discuterà con le protagoniste e i protagonisti di alcune delle esperienze digitali più significative nel campo artistico e culturale italiano per comprendere meglio quale potrebbe essere un possibile futuro digitale post pandemico. In onda sulle pagine social di Startup Italia con un format digitale e dinamico, sarà trasmessa una puntata Live della durata di 60 minuti in cui intervengono manager, figure istituzionali, artiste, imprenditrici, medici, sportive e tante altre. Un evento che mette al centro l’importanza dell’empowerment per arrivare a costruire una vera leadership al femminile. Un modo per raccontare storie che possano essere di ispirazione per le giovani donne che stanno entrando nel mondo del lavoro o che ne fanno parte.

La conferenza Ispi alle 18.30

L’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – organizza per le 18.30 l’incontro “Le città del futuro: visioni, progetti ed utopie”. Un panel internazionale in lingua inglese sulle utopie e realtà urbane degli ultimi anni con riflessioni sui grandi progetti di “città nuove” per interrogarsi su cosa possa essere ancora replicabile e realistico post pandemia.

Lectio Magistralis alle 19

A distanza di qualche anno e nel mentre di una pandemia mondiale, Alec Ross ritorna sui contenuti de Il nostro futuro per tratteggiare che cosa aspettarci nei prossimi anni. Consigliere dell'amministrazione Obama per l'Innovazione e docente alla Columbia University, Ross ha lavorato per anni alla frontiera del cambiamento, viaggiando in tutto il mondo, dal Kenya delle start-up alla Corea del Sud dei fantascientifici laboratori di ricerca, per cogliere gli sviluppi tecnologici in tempo reale.

Dante a tempo di Rap alle 19.30

A settecento anni dalla nascita un omaggio al Poeta per eccellenza, in collaborazione con Treccani, prende forma con il talk “Dante Alighieri a tempo di rap” con Murubutu (insegnante e rapper italiano) e Claver Gold, due degli esponenti più in vista dello storytelling rap in Italia e ideatori di “Infernvm”, album completamente dedicato all’Inferno di Dante che ha riscosso l’approvazione unanime di critica e pubblico. In occasione delle celebrazioni dell'anno dantesco i due artisti propongono un incontro in bilico fra narrazione e performance musicale: una riflessione sulla genesi del concept dell’album che, partendo da alcuni personaggi della terza cantica, li reinterpreta attraverso un percorso di attualizzazione e comunicazione attraverso i suoni e le metriche tipiche della musica rap.