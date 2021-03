Milano Digital Week 2021, gli appuntamenti da non perdere

“Equa e sostenibile”. E’ questo il tema della quarta edizione della Milano Digital Week, la seconda interamente online. Oltre 650 appuntamenti sul sito della manifestazione, dal 17 al 21 marzo. La rassegna è promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Sky TG24 è partner e seguirà con uno speciale online e con appuntamenti in tv gli appuntamenti principali. Ecco quelli da non perdere.

Il linguaggio dei dati

approfondimento

Milano Digital Week, la città equa e sostenibile in 650 eventi

Mercoledì 17 marzo alle 18 c’è l'evento di apertura, “Data Language | Il Linguaggio dei dati. Dialoghi, storie e persone dietro ai dati”. Al centro dell’appuntamento, l’importanza dei dati nel processo di innovazione. Intervengono Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Vittorio Colao, Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Giorgia Lupi, Information designer, Carlo Vercellis, Professore di Machine Learning al Politecnico di Milano, Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici e Giuseppe Sindoni, Direttore Area gestione e integrazione dati del Comune di Milano. Modera Massimo Sideri, direttore Corriere Innovazione.

Aspettando la Week



In diretta ogni giorno, dal 12 al 16 marzo, appuntamento sul profilo Instagram MDW. Si parla di “Scienza” con Stefano Bertacchi (biotecnologo industriale), di “Medicina” con Roberta Villa (medico e consulente del Ministero della Salute) e con Ruggero Rollini (divulgatore scientifico), di “Terzo Settore”, con la collaborazione di Vita, con due dirette: dalla Stazione di Rogoredo con Simone Feder (pedagogo ed educatore della Casa del Giovane) e dalla mensa per i poveri dell'Osf con Frate Marcello Longhi (presidente dell'Opera San Francesco) sull’impatto della crisi sulle fasce di popolazione più fragili. Si affronta il tema “Lavoro” con Silvia Zanella (giornalista e manager, autrice del libro “Il futuro del lavoro è femmina” edito da Bompiani).

Informazione e intelligenza artificiale

Come l’intelligenza artificiale cambia il mondo dell’informazione è il tema del panel “medIA” (19 marzo ore 18.00) con Massimo Chiriatti (University Programs Leader, IBM Italia), Michele Pierri (giornalista), Francesco Marconi (coFounder Applied XL e ricercatore affiliato MIT Media Lab), Ivana Bartoletti (esperta di privacy, autrice di "An Artificial Revolution: on Power, Politics and AI"), Roberto Bernabò (Vice Direttore de Il Sole 24ore con delega allo sviluppo digitale), moderati da Giuseppe De Bellis (Direttore Sky TG24).

Sky Tg24 racconta “Pillole di vaccino”

Tra gli appuntamenti da non perdere anche quello che riguarda “Pillole di vaccino”. Omar Schillaci (vicedirettore di Sky TG24) e il professor Andrea Grignolio (San Raffaele e Cnr) raccontano come è nato l’innovativo approfondimento scientifico andato in onda sul canale all news e disponibile su tutte le piattaforme della testata (19 marzo ore 13.00).

Le lectio magistralis

Quattro lectio magistralis con prestigiosi autori internazionali, distribuite nei quattro giorni della manifestazione. Inizia Cass Sunstein, professore alla Harvard Law School e autore di “Come avviene il cambiamento” (Einaudi) che offre uno spaccato sulla società, sul ruolo cruciale delle norme sociali e sul loro frequente collasso (17 marzo ore 19.00). Segue Alec Ross, consigliere dell’amministrazione Obama per l’innovazione e docente alla Columbia University, con la lectio “Il nostro futuro. Come affrontare il mondo dei prossimi vent’anni” (Feltrinelli) tratteggia il futuro che ci aspetta nei prossimi anni per aiutarci a trovare il nostro posto nel nuovo mondo (18 marzo ore 19.00). Ece Temelkuran, giornalista attivista politica turca e autrice di “Come sfasciare un paese in sette mosse” (Bollati Boringhieri) delinea, nella sua lectio, come in sette mosse una nazione possa trasformarsi in una dittatura e come la digitalizzazione dell’informazione e i social media abbiamo giocato un ruolo fondamentale in questo processo (19 marzo ore 19.00). Chiude Benjamin Labatut, saggista e scrittore cileno con una riflessione profonda sulla nascita della scienza moderna ispirata dal suo ultimo libro “Quando abbiamo smesso di capire il mondo” (Adelphi), 20 marzo ore 19.00.

La Rete che vorrei

Ruben Razzante (docente Università Cattolica del Sacro Cuore) prendendo spunto dalla sua antologia “La rete che vorrei” (Franco Angeli) si confronta con Stefano Lucchini (Intesa Sanpaolo Group Chief Institutional Affairs and External Communication Officer) e Silvia Semenzin (ricercatrice in Sociologia Digitale all'Università Statale di Milano) su come pandemia e lockdown hanno trasformato la rete e cosa i cittadini e le imprese si aspettano ora dal web (19 marzo ore 17.00).

Digital Gods



Nel webinar “Digital Gods” (20 marzo ore 17.00) si esamina invece la relazione tra fake news, complottismo, new media e religione. Intervengono Michele Olzi (Professore e membro della Società Italiana di Filosofia Politica), Giulia Evolvi (docente in media e comunicazione all’Università Erasmus di Rotterdam, Olanda), Roberto Revello (docente e direttore della casa editrice Mimesis), Paolo Bellini (Professore ordinario di Filosofia politica presso l’Università degli studi dell’Insubria, Varese).

IL PROGRAMMA COMPLETO